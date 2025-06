شاهد: مانشستر سيتي حامل اللقب يستهل مشواره في مونديال الأندية بفوز على الوداد المغربي

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا مهما على الوداد المغربي (2-صفر)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “لينكون فاينانشال فيلد” في مدينة فيلادلفيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

وجاءت بداية اللقاء سريعة من جانب السيتي، الذي افتتح التسجيل مبكرا عن طريق فيل فودين في الدقيقة الثانية، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس المغربي من التصدي لها.

وردّ الوداد بمحاولات هجومية عديدة وأهدر أكثر من فرصة محققة لإدراك التعادل، مستغلا بعض الثغرات في دفاع السيتي، إلا أن التوفيق غاب عن مهاجمي الفريق المغربي في اللمسة الأخيرة.

وفي الدقيقة 42، نجح جيريمي دوكو في تعزيز تقدم السيتي بهدف ثانٍ من لمسة واحدة بعد ركلة ركنية منظمة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بطل أوروبا بهدفين دون رد.

41' ⚽ GOAL! Doku is free in the box to slot that corner kick in for @ManCity. The Blues are 2-0 up!

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025