شاهد: الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية

سيطر التعادل بهدف لمثله على مباراة الهلال السعودي ونظيره ريال مدريد الإسباني، التي أُقيمت على أرض ملعب “هارد روك”، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

تسيد الهلال الشوط الأول من حيث السيطرة والفرص السانحة، لكن ريال مدريد هو من افتتح التسجيل عبر الشاب غونزالو في الدقيقة 34 من زمن المباراة.

33' ⚽ GOAL! @realmadrid stuns in a collective play and Gonzalo García is there to get Los Blancos in the lead! 🔥

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/IhadLtTEfy

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025