شاهد: الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية
سيطر التعادل بهدف لمثله على مباراة الهلال السعودي ونظيره ريال مدريد الإسباني، التي أُقيمت على أرض ملعب “هارد روك”، الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.
تسيد الهلال الشوط الأول من حيث السيطرة والفرص السانحة، لكن ريال مدريد هو من افتتح التسجيل عبر الشاب غونزالو في الدقيقة 34 من زمن المباراة.
33' ⚽ GOAL! @realmadrid stuns in a collective play and Gonzalo García is there to get Los Blancos in the lead! 🔥
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/IhadLtTEfy
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025
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وتعادل روبن نيفيز لفريق الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 41، ويعد هدف نيفيز لاعب الهلال أول أهداف الأندية العربية في بطولة مونديال الأندية 2025.
40' ⚽ GOAL! Ruben Neves buries it from the penalty spot and @Alhilal_EN are level!
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #RMAHIL pic.twitter.com/0Q9VxvvFNS
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025
وتحصل نادي ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 90، إلا أن فيديريكو فالفيردي أخفق في ترجمتها إلى هدف.
وكانت المباراة الأولى لريال مدريد تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، وغاب عن التشكيلة كيليان مبابي، في المقابل لعب الهلال مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي إنزاغي.
بهذه النتيجة، تحصل كل واحد من الناديين على نقطة واحدة في المركزين الأول والثاني على سلم ترتيب المجموعة الثامنة.