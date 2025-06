يوفنتوس يبعث برسالة شديدة اللهجة لمنافسيه في كأس العالم للأندية بفوزه الكبير على العين بخماسية

بعث يوفنتوس رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه على لقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد الفوز الساحق على منافسه العين بخماسية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة.

وافتتح النجم الفرنسي راندال كولو مواني التسجيل عند الدقيقة الحادية عشرة، بينما أضاف زميلاه البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو والتركي كينان يلدز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 21 و31 على الترتيب.

57' Conceição also gets his second of the night!

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AINJUV pic.twitter.com/6TNflgiLlK

