يوفنتوس يبعث برسالة شديدة اللهجة لمنافسيه في كأس العالم للأندية بفوزه الكبير على العين بخماسية

بعث يوفنتوس رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه على لقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد الفوز الساحق على منافسه العين بخماسية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة.

وافتتح النجم الفرنسي راندال كولو مواني التسجيل عند الدقيقة الحادية عشرة، بينما أضاف زميلاه البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو والتركي كينان يلدز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 21 و31 على الترتيب.

وعاد مواني وكونسيساو للتسجيل من جديد، بعدما أضافا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و58 على الترتيب.

بتلك النتيجة، اعتلى يوفنتوس صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي تغلب بثنائية على الوداد البيضاوي المغربي صاحب المركز الثالث بلا رصيد، بينما تذيل العين، ترتيب المجموعة.

ويلتقي يوفنتوس مع الوداد في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين مانشستر سيتي والعين.