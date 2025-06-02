رياضة|مصر

استعدادا لكأس العالم للأندية.. رامي ربيعة ينتقل من الأهلي المصري إلى العين الإماراتي

رامي ربيعة ينتقل من الأهلي المصري إلى العين الإماراتي
رامي ربيعة ينتقل من الأهلي المصري إلى العين الإماراتي (رويترز)
2/6/2025

أعلن العين اليوم الاثنين تعاقده مع المدافع رامي ربيعة، ليواصل الفريق المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم تدعيم صفوفه قبل مشاركته في كأس العالم للأندية الموسعة.

ورحل ربيعة (32 عاما) عن الأهلي بطل الدوري المصري بانتهاء عقده بعد فترة مليئة بالنجاحات، إذ فاز بدوري أبطال إفريقيا ست مرات بالإضافة إلى عشرة ألقاب في الدوري.

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وقال العين عبر منصة إكس “تدخلاته دائما في الوقت الحاسم” ونشر فيديو لربيعة وهو يرتدي قميص العين.

وربيعة هو رابع صفقة في خط الدفاع للعين بعد التعاقد مع مارسيل راتنيك وأديس ياشيتش والمغربي يحيى بن خالق. كما استقطب الفريق الحارس البرتغالي الدولي روي باتريسيو خلال فترة كأس العالم للأندية.

ويستعد العين، الذي أنهى الموسم المنصرم في دوري بالمركز الخامس، للمشاركة في كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز في الولايات المتحدة.

ويلعب فريق المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش في المجموعة السابعة، وسيستهل مشواره بمواجهة يوفنتوس الإيطالي في 18 يونيو حزيران قبل اللعب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ثم الوداد المغربي.

المصدر : رويترز

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