استعدادا لكأس العالم للأندية.. رامي ربيعة ينتقل من الأهلي المصري إلى العين الإماراتي

أعلن العين اليوم الاثنين تعاقده مع المدافع رامي ربيعة، ليواصل الفريق المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم تدعيم صفوفه قبل مشاركته في كأس العالم للأندية الموسعة.

ورحل ربيعة (32 عاما) عن الأهلي بطل الدوري المصري بانتهاء عقده بعد فترة مليئة بالنجاحات، إذ فاز بدوري أبطال إفريقيا ست مرات بالإضافة إلى عشرة ألقاب في الدوري.

وقال العين عبر منصة إكس “تدخلاته دائما في الوقت الحاسم” ونشر فيديو لربيعة وهو يرتدي قميص العين.

رامي ربيعة: "سعيد جداً لتواجدي في نادي العين فهو نادٍ كبير يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وأفتخر أن أكون واحداً من الأمة العيناوية" 💜🎙️ pic.twitter.com/BTva81er8z — نادي العين (@alainfcae) June 2, 2025

وربيعة هو رابع صفقة في خط الدفاع للعين بعد التعاقد مع مارسيل راتنيك وأديس ياشيتش والمغربي يحيى بن خالق. كما استقطب الفريق الحارس البرتغالي الدولي روي باتريسيو خلال فترة كأس العالم للأندية.

ويستعد العين، الذي أنهى الموسم المنصرم في دوري بالمركز الخامس، للمشاركة في كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز في الولايات المتحدة.

ويلعب فريق المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش في المجموعة السابعة، وسيستهل مشواره بمواجهة يوفنتوس الإيطالي في 18 يونيو حزيران قبل اللعب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي ثم الوداد المغربي.