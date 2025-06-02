الترجي يعود لمنصات التتويج ويتوج بكأس تونس للمرة الـ16 في تاريخه

فاز الترجي بلقب كأس تونس لكرة القدم بعدما تفوق بنتيجة 1-صفر على الملعب التونسي أمس الأحد، لينتزع الثنائية المحلية بعدما توج بلقب الدوري.

وسجل أونوتشي أوجبلو هدف فوز الترجي في الدقيقة 64، ليحسم الفوز لفريقه الذي حقق الكأس للمرة الأولى منذ عام 2016.

وكان الترجي الأخطر منذ البداية، وأطلق شهاب الجبالي تسديدة قوية مبكرا أبعدها سامي هلال حارس الملعب التونسي.

وسيطر بطل الدوري على الكرة في الشوط الأول دون خطورة تذكر قبل أن يكثف من هيمنته بعد نهاية الاستراحة.

واستغل أوجبلو حصوله على الكرة عند حافة منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية لم يتمكن الحارس هلال من التصدي لها ليمنح الترجي التقدم.

وعاد الحكم لمراجعة تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف بعد الشك في وجود تسلل على لاعبي الترجي في بداية الهجمة.

وأهدر البديل محمد وائل الدربالي فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 72 بعد تمريرة عرضية من البرازيلي يان ساس.

وكاد خليل العياري أن يفرض التعادل لكن تسديدته مرت فوق العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليظفر الترجي بالكأس للمرة 16 في تاريخه.

وانتقد شكري الخطوي مدرب الملعب التونسي أداء التحكيم في المباراة. وأضاف “لست سعيدا بالهزيمة في مباراة كانت في المتناول”.

ويستعد الترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية الموسعة التي ستقام في الولايات المتحدة. وسيفتتح مشواره بمواجهة فلامنجو البرازيلي يوم 17 يونيو حزيران.

ويلعب الفريق التونسي في المجموعة الرابعة إلى جانب تشلسي ولوس أنجليس إف سي.