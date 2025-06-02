المنتخب البرتغالي للناشئين يحرز بطولة أوروبا تحت 17 عاما بفوزه على نظيره الفرنسي (فيديو)

عاد المنتخب البرتغالي للناشئين ليعتلي منصات التتويج بعد غياب دام تسع سنوات، وذلك بتغلبه على نظيره الفرنسي بثلاثية نظيفة في المباراة الختامية التي جمعتهما الأحد.

تقدم المنتخب البرتغالي مبكرا عند الدقيقة 30 بهدف لاعبه (كابرال)، قبل أن يضيف اللاعب (دوارتي كونها) الهدف الثاني بعد ثماني دقائق فقط، وتحديدا عند الدقيقة 38، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، استطاع اللاعب (جيل نيفيز) توسيع الفارق بالهدف الثالث عند الدقيقة 60، منهيا آمال المنتخب الفرنسي في العودة إلى المباراة.

ثلاثية استمرت حتى أطلق الحكم صافرته، معلنا تتويج صغار البرتغال على عرش القارة العجوز.