تعرف على نتيجة قرعة دور الـ32 من “أغلى الكؤوس”
2/6/2025
أجريت اليوم، الاثنين، قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2026، المعروف بـ”أغلى الكؤوس”، في العاصمة الرياض.
وأسفرت القرعة عن مواجهات متباينة وسهلة لفرق دوري روشن، إذ يستهل حامل اللقب فريق الاتحاد مشواره في البطولة بمواجهة فريق الوحدة فيما يواجه القادسية وصيف بطل النسخة الأخيرة فريق العروبة، ويلاقي فريق النصر نظيره فريق جدة، في حين يلاقي الهلال نظيره العدالة، أما الأهلي صاحب العدد القياسي بعدد مرات التتويج بلقب البطولة فيلاقي فريق العربي.
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ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ32 من مسابقة بطولة كأس الملك خلال الفترة من 21 سبتمبر القادم وحتى 24 من ذات الشهر.
يشار إلى أن مباريات دور الـ32 من المسابقة ستقام على أرض الفريق صاحب المستوى الثاني بصورة مباشرة، وذلك اعتبارًا من الموسم الرياضي القادم 2025-2026.
و جاءت القرعة على النحو التالي:
- العربي × الأهلي
- العروبة × القادسية
- الفيصلي× التعاون
- البكيرية × الخلود
- الجبلين × الفتح
- جدة × النصر
- الحزم × نيوم
- الجبيل × الرياض
- الطائي × الخليج
- الرائد × الأخدود
- أبها × الشباب
- الباطن × الاتفاق
- العدالة × الهلال
- الوحدة × الاتحاد
- النجمة × ضمك
- الزلفي × الفيحاء
المصدر : الجزيرة مباشر