ريال يعلن نقل كيليان مبابي للمستشفى

أكد ريال مدريد نقل مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى المستشفى بعد معاناته من التهاب في المعدة والأمعاء خلال كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

وقال النادي الملكي في بيان: “لاعبنا كيليان مبابي يعاني من التهاب حاد في المعدة والأمعاء وتم نقله إلى المستشفى للخضوع لمجموعة من الفحوص واتباع مسار العلاج المناسب”.

وغاب الفرنسي مبابي عن المباراة الأولى لريال في كأس العالم للأندية والتي انتهت بالتعادل مع الهلال السعودي بهدف لمثله الأربعاء.

وقال مصدر بالنادي لرويترز إن مبابي الذي نٌقل للمستشفى الأربعاء، عٌزل عن زملائه بالفريق منذ يوم الثلاثاء، وخرج من حسابات الفريق لمبارياته بدور المجموعات.

وألمح تشابي ألونسو مدرب ريال إلى أن الشكوك تحوم حول مشاركة مبابي في المباراة المقبلة المقررة أمام باتشوكا المكسيكي يوم الأحد في تشارلوت بولاية نورث كارولينا.