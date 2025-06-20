رياضة|الولايات المتحدة

ميسي يقود انتر ميامي للفوز على بورتو في كأس العالم للأندية (فيديو)

ميسي يقود انتر ميامي للفوز على بورتو (رويترز)
20/6/2025-|آخر تحديث: 12:56 AM (توقيت مكة)

حقق نادي إنتر ميامي الأمريكي فوزا مهما على حساب منافسه نادي بورتو البرتغالي بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

افتتح نادي بورتو التسجيل في وقت مبكر من المباراة عن طريق ركلة جزاء نجح صامويل أوموروديون في إحرازها في الدقيقة الثامنة من المباراة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وجاء الرد من جانب إنتر ميامي بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 47 عن طريق تيلاسكو سيغوفيا.

ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54.

بهذا الفوز رفع نادي إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية وبفارق الأهداف عن بالميراس متصدر المجموعة، بينما تجمد رصيد بورتو عند نقطة واحدة في المركز الثالث، وجاء النادي الأهلي في المركز الأخير.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان