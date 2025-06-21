أخبار سلبية من ريال مدريد بشأن مبابي

قال نادي ريال مدريد إن مهاجمه كيليان مبابي غاب عن التدريب الجماعي للفريق، اليوم السبت، ومن المقرر أن يغيب عن مباراة بطل أوروبا أمام باتشوكا في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، غدا الأحد، نظرا لأنه لا يزال يتعافى من المرض.

وقال متحدث باسم النادي الإسباني إن مبابي، الذي دخل مستشفى في ميامي الأسبوع الماضي بسبب التهاب حاد في المعدة والأمعاء، ظل في فندق الفريق، ولن يسافر إلى تشارلوت في ولاية نورث كارولينا لخوض مباراة الغد.

وغاب مبابي عن المباراة الافتتاحية لريال مدريد أمام الهلال السعودي، التي انتهت بالتعادل 1-1 ليحتل الفريق الإسباني المركز الثاني بالمجموعة، متأخرا عن ريد بول سالزبورغ المتصدر بثلاث نقاط بعد فوزه 2-1 على باتشوكا المكسيكي متذيل ترتيب المجموعة من دون نقاط.

وانعزل مبابي عن زملائه بالفريق منذ الثلاثاء الماضي، ثم انتقل إلى المستشفى في اليوم التالي، وخرج منه يوم الخميس.

وقال مصدر بالنادي، الأسبوع الماضي، إنه من غير المتوقع مشاركة المهاجم الفرنسي في أي مباراة بدور المجموعات في كأس العالم للأندية.