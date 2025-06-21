الأهلي يعلن جاهزية كوكا لمواجهة بورتو في كأس العالم

أكد الأهلي المصري جاهزية الظهير أحمد نبيل (كوكا) لمواجهة بورتو البرتغالي في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة.

ويعاني بطل مصر إصابات حرمته من جهود لاعب الوسط إمام عاشور حتى نهاية مشواره في البطولة، بعد تعرُّضه لكسر في عظمة الترقوة في التعادل السلبي أمام إنتر ميامي تطلبت خضوعه للجراحة.

كما سيفتقد جهود طاهر محمد طاهر في المباراة الثانية تواليا أمام بورتو بسبب إصابة في منشأ العضلة الأمامية. وأعلن الأهلي أن المهاجم بدأ برنامج التعافي.

وغاب كوكا عن الخسارة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي، الخميس، التي أقيمت في ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، وتوقفت نحو 50 دقيقة بسبب عاصفة.

وأعلن الأهلي مشاركة كوكا في تدريبات الفريق، الجمعة، بعد تعافيه من كدمة تعرَّض لها أمام إنتر ميامي، وغاب على إثرها عن المباراة الثانية.

وقال النادي في بيان “تأكدت جاهزية اللاعب للتواجد مع الأهلي في المواجهة القادمة أمام بورتو البرتغالي، وفقا لرؤية الجهاز الفني”.

ويتذيل الأهلي المجموعة الأولى بكأس العالم برصيد نقطة واحدة متساويا مع بورتو البرتغالي، بينما يتصدر بالميراس الترتيب بأربع نقاط متساويا مع إنتر ميامي.