الترجي التونسي يحقق أول فوز عربي ضمن منافسات كأس العالم للأندية بهدف البلايلي (فيديو)
سجل يوسف بلايلي هدفا في الشوط الثاني وتصدى زميله الحارس البشير بن سعيد لركلة جزاء في الوقت القاتل ليفوز الترجي التونسي بهدف دون رد على لوس انجليس الأمريكي، فجر السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، وهو أول انتصار عربي في البطولة التي تشهد مشاركة 5 فرق عربية.
وكان الترجي استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام فلامنغو البرازيلي بثنائية، الثلاثاء الماضي، لكنه حصد اليوم أول 3 نقاط له محتلا المركز الثالث ومتساويا في ذلك مع تشيلسي، منافسه في الجولة الثالثة الأخيرة.
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ويتصدر فلامينغو المجموعة بـ6 نقاط قبل أن يلتقي في الجولة الثالثة الأخيرة مع لوس انجليس الذي تأكد خروجه من دور المجموعات بخسارته اليوم.
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وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل بلايلي هدف الفريق التونسي في الدقيقة 70.
وكاد لوس انجليس أن يتعادل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عبر ركلة جزاء نفذها دينيس بوانغا، لكن الحارس بن سعيد تصدى للكرة ببراعة.