بنفيكا يحقق فوزا كبيرا على أوكلاند سيتي في انتصاره الأول بكأس العالم للأندية

فاز بنفيكا على منافسه أوكلاند سيتي بسداسية ليحقق انتصاره الأول بكأس العالم للأندية، الجمعة، بفضل ثنائيتي أنخيل دي ماريا من ركلتي جزاء ولياندرو باريرو، في مباراة توقفت أكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي الدقيقة 43، ظن الفريق البرتغالي أنه تقدم بهدف سجله فريدريك أرشنس من مسافة قريبة، لكن الحكم ألغاه بعدما تعرَّض حارس مرمى أوكلاند سيتي لمخالفة قبل الهدف.

78' GOAL! @SLBenfica are on a roll here, and Barreiro scores the fifth one for the Portuguese club

Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/KYa6NjaarW

