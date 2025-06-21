بنفيكا يحقق فوزا كبيرا على أوكلاند سيتي في انتصاره الأول بكأس العالم للأندية

فاز بنفيكا على منافسه أوكلاند سيتي بسداسية ليحقق انتصاره الأول بكأس العالم للأندية، الجمعة، بفضل ثنائيتي أنخيل دي ماريا من ركلتي جزاء ولياندرو باريرو، في مباراة توقفت أكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي الدقيقة 43، ظن الفريق البرتغالي أنه تقدم بهدف سجله فريدريك أرشنس من مسافة قريبة، لكن الحكم ألغاه بعدما تعرَّض حارس مرمى أوكلاند سيتي لمخالفة قبل الهدف.

78' GOAL! @SLBenfica are on a roll here, and Barreiro scores the fifth one for the Portuguese club Watch the @fifacwc | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SLBAKL pic.twitter.com/KYa6NjaarW — DAZN Football (@DAZNFootball) June 20, 2025

وسجل دي ماريا هدف التقدم في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء، لينهي بنفيكا الشوط الأول متقدما.

وبسبب هطول الأمطار، تأخر استئناف المباراة أكثر من ساعتين. وسجل فانغيليس بافليديس الهدف الثاني في الدقيقة 52 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ اثنين من لاعبي أوكلاند بمهارة على حافة المنطقة.

وأحرز ريناتو سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 63 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد لاعبي أوكلاند سيتي، وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك.

وضاعف باريرو النتيجة بثنائية في الدقيقتين 76 و78، ثم اختتم دي ماريا التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.