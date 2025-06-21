جماهير بوكا جونيورز الأكثر تشجيعا وحماسا في كأس العالم للأندية

أكد مشجعو بوكا جونيورز أنهم الأكثر حضورا وتشجيعا، وذلك من خلال هتافاتهم وأهازيجهم في مدرجات ملاعب كأس العالم للأندية .

وبدا ذلك جليا خلال المواجهات التي خاضها النادي الأرجنتيني في المنافسة القارية. وشكَّل جمهور بوكا جونيورز أغلبية الحضور البالغ عددهم 55 ألفا و574 متفرجا في مباراة الفريق ضد بنفيكا، وكانوا أيضا الأغلبية الساحقة ضمن 63 ألفا و587 مشجعا في مواجهة بوكا أمام بايرن ميونيخ التي انتهت بهزيمة الفريق الأرجنتيني 2-1 السبت.

وكان حضور جماهير أمريكا الجنوبية حاسما في كأس العالم للأندية، بينما تقام بعض المباريات أمام ملاعب نصف خاوية.

وقال ميجيل أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز “كان الجمهور رائعا، وهذا ليس شيئا جديدا. الخسارة مؤلمة بالطبع لكن جمهورنا مذهل. يتعلق الأمر في بوكا بالعمل معا؛ الفريق والجماهير. هذا ما نحن عليه”. وأضاف “كرة القدم الأرجنتينية مميزة، ولديها تاريخ فريد. الناس هنا شغوفون ومتحمسون. دعم مشجعونا هذا الفريق في كل شيء، وعلينا أن نكون على قدر التحدي”.

بدوره، قال كومباني “أحظى بمسيرة طويلة وخبرة كبيرة. هناك أوقات أرغب فيها أن أكون لاعبا، وكانت الليلة إحدى تلك الأوقات. كان الجمهور متعصبا بأفضل طريقة ممكنة، وكانت المباراة مليئة بالحماس بطريقة جيدة. هذا ما أحبه في كرة القدم”. وأضاف “لعبنا ضد ناد كبير ذي قاعدة جماهيرية، قد يدفع معظم المشجعين مقابلا كي يشاهدوها”.

واستضاف ملعب هارد روك في ميامي أربع مباريات في كأس العالم للأندية حتى الآن، وكان أكبر عدد من الحضور في المدرجات هو 63 ألفا و587 مشجعا في المواجهة أمام بايرن.