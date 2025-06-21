عمر السومة يصل إلى الولايات المتحدة لمواجهة يوفنتوس

أعلن الوداد الرياضي المنافس في الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، الجمعة، تعاقده مع السوري عمر السومة قادما من العروبة السعودي.

ونشر الوداد عبر صفحته على فيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب، قائلا “عمر السومة من سوريا إلى الوداد”، وعلَّق النادي على المقطع “عمر السومة من الشام إلى القلعة الحمراء”.

عمر السومة من الشام إلى القلعة الحمراء. 🇸🇾🏰#DimaWydad pic.twitter.com/nREkbWtxYr — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) June 20, 2025

وكان السومة قد انضم إلى العروبة، في يناير/كانون الثاني الماضي، في صفقة انتقال مجاني بعد انفصاله عن العربي المنافس في دوري نجوم قطر.

وعاد السومة إلى الدوري السعودي بعدما تألق لسنوات مع الأهلي قبل انتقاله إلى العربي عام 2022 على سبيل الإعارة، قبل شراء النادي القطري لعقده في 2023.

واستهل السومة مسيرته مع الفتوة السوري قبل انتقاله إلى القادسية الكويتي. وبعد ذلك انتقل إلى الأهلي السعودي، وحقق معه الكثير من الإنجازات خلال ثمانية مواسم من ضمنها الفوز بالدوري موسم 2015-2016.

وجاء الإعلان رسميا عن التعاقد مع السومة خلال مشاركة الوداد في كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة، واستهل الفريق مشواره في البطولة بالخسارة بثنائية أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء.

ويخوض الوداد مباراتيه الأخريين بالمجموعة السابعة أمام يوفنتوس والعين الإماراتي، يومي الأحد والخميس المقبلين على الترتيب.