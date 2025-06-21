فلامينغو يواصل صحوة كرة القدم اللاتينية في كأس العالم للأندية بفوز مثير على تشيلسي

قلب فلامينغو البرازيلي تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف على تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية لكرة القدم، الجمعة، ليحقق فوزه الثاني في البطولة رافعا رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند ثلاث نقاط.

وافتتح بيدرو نيتو التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 13، لكن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أضاع العديد من الفرص لتعزيز تقدمه، ليعود فلامينغو إلى المباراة.

وسجل الفريق البرازيلي هدفين بتوقيع برونو إنريكي ودانيلو في الدقيقتين 62 و65 على الترتيب، تبعهما طرد مستحق لمهاجم تشيلسي نيكولا جاكسون إثر تدخل عنيف بعد ثلاث دقائق.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق، سجل والاس يان الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لفلامينغو.