كأس العالم للأندية.. بايرن ميونيخ يحطم عناد بوكا جونيورز بثنائية ويصعد لدور الـ16 (فيديو)

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا صعبا على نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب “هارد روك”، بمدينة “ميامي”، في قمة مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BAYBOC pic.twitter.com/T6LgJDK3RG

Harry Kane With His 39th Goal Of The Season 👏

سجل المهاجم الإنجليزي هارى كين هدف التقدم لصالح البايرن ضد بوكا جونيورز في الدقيقة 18 من اللقاء، ثم أدرك ميجيل ميرينتييل التعادل فى الدقيقة 66، قبل أن يخطف أوليسيه الفوز للبافارى فى الدقيقة 84.

GOOOOOOOOOL DE BOCAAAA!!

Merentiel takes matters into his own hands! 💪

A dazzling run and a cold finish — it’s all square at 1-1! ⚽

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025