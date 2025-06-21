كأس العالم للأندية.. بايرن ميونيخ يحطم عناد بوكا جونيورز بثنائية ويصعد لدور الـ16 (فيديو)
حقق فريق بايرن ميونخ فوزا صعبا على نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب “هارد روك”، بمدينة “ميامي”، في قمة مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.
Harry Kane With His 39th Goal Of The Season 👏
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BAYBOC pic.twitter.com/T6LgJDK3RG
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025
سجل المهاجم الإنجليزي هارى كين هدف التقدم لصالح البايرن ضد بوكا جونيورز في الدقيقة 18 من اللقاء، ثم أدرك ميجيل ميرينتييل التعادل فى الدقيقة 66، قبل أن يخطف أوليسيه الفوز للبافارى فى الدقيقة 84.
GOOOOOOOOOL DE BOCAAAA!!
Merentiel takes matters into his own hands! 💪
A dazzling run and a cold finish — it’s all square at 1-1! ⚽
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BAYBOC pic.twitter.com/VZHDPzM9Ax
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025
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ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط ليحسم تأهله لدور الستة عشر، متفوقًا بفارق نقطتين على بنفيكا البرتغالي الوصيف، يليه بوكا جونيورز الأرجنتيني ثالثا برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل أوكلاند سيتي النيوزيلندي لائحة الترتيب دون رصيد من النقاط.
Michael Olise match winning goal from ALL ANGLES!
Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BAYBOC pic.twitter.com/R2RzCsny68
— DAZN Football (@DAZNFootball) June 21, 2025
وكان بايرن ميونخ افتتح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق فوزاً كاسحاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 10 – 0، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليكون العملاق الألماني حقق أكبر فوز في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، سواء بشكلها الحالي أو القديم.