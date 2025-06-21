رياضة|الولايات المتحدة

كأس العالم للأندية.. بايرن ميونيخ يحطم عناد بوكا جونيورز بثنائية ويصعد لدور الـ16 (فيديو)

بايرن ميونيخ يتغلب على بوكا جونيورز 2 - 1
بايرن ميونيخ يتغلب على بوكا جونيورز 2 - 1
21/6/2025-|آخر تحديث: 07:39 AM (توقيت مكة)

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا صعبا على نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب “هارد روك”، بمدينة “ميامي”، في قمة مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

سجل المهاجم الإنجليزي هارى كين هدف التقدم لصالح البايرن ضد بوكا جونيورز في الدقيقة 18 من اللقاء، ثم أدرك ميجيل ميرينتييل التعادل فى الدقيقة 66، قبل أن يخطف أوليسيه الفوز للبافارى فى الدقيقة 84.

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ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط ليحسم تأهله لدور الستة عشر، متفوقًا بفارق نقطتين على بنفيكا البرتغالي الوصيف، يليه بوكا جونيورز الأرجنتيني ثالثا برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل أوكلاند سيتي النيوزيلندي لائحة الترتيب دون رصيد من النقاط.

وكان بايرن ميونخ افتتح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بتحقيق فوزاً كاسحاً على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 10 – 0، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ليكون العملاق الألماني حقق أكبر فوز في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، سواء بشكلها الحالي أو القديم.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز