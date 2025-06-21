مولودية الجزائر بطلا للدوري الجزائري 2024-2025

احتفظ نادي مولودية الجزائر بلقب بطل الدوري الجزائري للمحترفين لكرة القدم، بعد تعادله اليوم مع ضيفه نجم مقرة من دون أهداف في الجولة الثلاثين والأخيرة من المسابقة.

ورفع التعادل رصيد مولودية الجزائر إلى 58 نقطة، لينجح في حسم اللقب بفارق نقطتين عن منافسه شبيبة القبائل الذي حل في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وهو المركز الذي يمنح الشبيبة بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال الإفريقي.

كان الشبيبة قد فاز في ختام الدوري أيضا على أولمبي الشلف بهدف دون رد، في حين تراجع شباب بلوزداد إلى المركز الثالث بعد تعادله مع أولمبيك أقبو من دون أهداف في المباراة الأخيرة.

وكان شباب بلوزداد هو أقوى المنافسين على اللقب مع مولودية الجزائر، بل كان قريبا من تحقيقه في حال فوزه اليوم وخسارة مولودية، لكن تعادله أجهز على آماله، ليس في تحقيق اللقب فحسب، بل وفي المشاركة في مسابقة دوري الأبطال الإفريقي.

فوز مولودية الجزائر بلقب هذا الموسم، رفع رصيده إلى تسعة ألقاب، إذ سبق له الفوز به مواسم (71-72 و74-75 و75-76 و77-78 و78-79 و98-99 و09-10 و23-24)