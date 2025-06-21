مونديال الأندية.. دورتموند يقترب من دور الـ16 بالفوز على صن داونز 4-3

اقتنص بوروسيا دورتموند الألماني ثلاث نقاط ثمينة، بالفوز على صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، بالجولة الثانية للمجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم صن داونز بهدف مبكر عن طريق لوكاس ريبيرو في الدقيقة 11، لكن سرعان ما نجح دورتموند في إدراك التعادل بهدف فيليكس نميشا في الدقيقة 16. بعده تتابعت أهداف الفريق الألماني، إذ نجح الغيني سيرهو جيراسي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 34، ثم أضاف جوب بيلينغهام الهدف الثالث في الدقيقة 45، واختتم دورتموند الرباعية بهدف بالنيران الصديقة أحرزه خوليسو موداو في مرماه بالدقيقة 60.

ورغم الفارق الكبير في الأهداف، فإن لاعبي صن داونز لم ييأسوا، وواصلوا محاولاتهم لإدراك التعادل على أقل تقدير، وبالفعل تمكن الفريق من تضيق الفارق إلى هدف واحد فقط، بعدما أضاف كل من إكرام راينرز وليبو موثيبا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 62 و90، لكن الفريق لم يسعفه الوقت لإضافة المزيد من الأهداف، لتنتهي المباراة بفوز بوروسيا دورتموند 4-3.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى أربع نقاط، وأصبح قريبا من التأهل إلى دور الـ16، في حين تجمد رصيد صن داونز عند نقطة واحدة.