وصف الصفقة بالرائعة.. كلوب يهنئ ليفربول على ضم فيرتز

قال الألماني يورغن كلوب، المدرب السابق لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في مقابلة مع شبكتي “إن تي في” و”آر تي إل” اليوم السبت، إن انتقال الألماني فيرتز إلى ليفربول سيكون “صفقة رائعة للغاية”.

وأضاف كلوب أن ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كان يمتلك بالفعل فريقا رائعا الموسم الماضي بقيادة خليفته الهولندي آرني سلوت، واستحق التتويج بالدوري الإنجليزي. وأضاف “تعزيز فريق بطل يبقى أمرا صعبا، لكن إدارة ليفربول نجحت في ذلك، وتعاقدوا مع فلوريان فيرتز. إنه موهبة استثنائية، وأتطلع إلى رؤيته مع الفريق، سيكون رائعا”.

وكان ليفربول قد تعاقد مع فيرتز (22 عاما) من باير ليفركوزن وصيف الدوري الألماني، مقابل 150 مليون يورو (173 مليون دولار) شاملة المكافآت والحوافز. ووقَّع صانع الألعاب الألماني عقدا طويل الأجل مع الفريق الإنجليزي.

وسيبدأ ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز باستضافة بورنموث يوم 15 أغسطس/آب على ملعب أنفيلد.