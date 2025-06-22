إنتر ميلان يخطف فوزا صعبا من أوراوا الياباني في اللحظات الأخيرة ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية
استعاد إنتر توازنه ليقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على أوراوا رد دياموندز الياباني في كأس العالم للأندية لكرة القدم، السبت.
وأفلت وصيف بطل أوروبا من التعثر للمباراة الثانية تواليا، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المجموعة الخامسة، بينما تلقى أوراوا خسارته الثانية بعد الهزيمة أمام ريفر بليت في الجولة الماضية.
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وبحث فريق المدرب كريستيان كيفو عن تعويض تعادله أمام مونتيري، لكنه وجد نفسه متأخرا بعد 11 دقيقة بعدما أطلق ريوما واتانابي تسديدة منخفضة خدعت الحارس يان زومر.
وكاد لاوتارو مارتينيز أن يدرك التعادل بعدها بـ8 دقائق لكن العارضة منعت ضربة رأس قوية لمهاجم الأرجنتين.
ومع ضغط إنتر المتواصل، تراجع أوراوا للخلف للحفاظ على تقدمه لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق الإيطالي.
ومع بداية الشوط الثاني واصل إنتر الضغط وكاد فيدريكو ديماركو أن يسجل هدف التعادل بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من مدى قريب.
وبدا اليأس على لاعبي إنتر مع دفاع المنافس المحكم، حتى تمكن مارتينيز من تسجيل هدف التعادل بركلة خلفية بعد ركلة ركنية في الدقيقة 78.
ولم يستطع أوراوا الحفاظ على النتيجة، ليسجل فالنتين كاربوني هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.