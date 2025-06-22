الصحة الجزائرية تعلن حصيلة ضحايا حادث ملعب “5 يوليو” المروّع

قالت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، إن عدد الوفيات جراء الحادث المأساوي الذي شهده ملعب “خمسة يوليو”، أمس السبت، بعد مباراة مولودية الجزائر مع نجم مقرة في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم، ارتفع إلى ثلاث وفيات.

وتوفي مشجع، أمس، على الفور إثر سقوط بعض المشجعين من المدرجات العلوية لملعب خمسة يوليو، أثناء الاحتفال بتحقيق مولودية الجزائر للقب الدوري بعد نهاية المباراة.

وقالت وزارة الصحة في بيان عبر حسابها على فيسبوك، اليوم، إن مشجعين آخرين توفيا في المستشفى.

وأضاف البيان أن مستشفيات العاصمة استقبلت أكثر من 80 مصابا، وأن عددا منهم خرج بعد تلقي العلاج.

وتوجَّه لاعبو مولودية الجزائر ورئيس النادي رفيق حاج رجم إلى مستشفى بني مسوس في العاصمة للاطمئنان على المشجعين والتبرع بالدم.

وفي ظل هذه الأوضاع المؤسفة، تقرر إلغاء حفل تسليم درع الدوري الذي كان مقرَّرا بعد نهاية اللقاء.

وكان فريق مولودية الجزائر قد تُوج رسميا بلقب الدوري الجزائري للمرة الثانية على التوالي، رغم تعادله سلبا مع ضيفه نجم شباب مقرة في المباراة التي جمعتهما السبت.