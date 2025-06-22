رودري يتطلع إلى تسجيل بداية جديدة مع فريقه مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

يتطلع نجم الوسط الإسباني وأفضل لاعب في العالم “رودري” لتسجيل بداية جديدة مع فريقه مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية بعد الغياب الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

وفي إحصائية مدهشة، لم يخسر رودري مطلقا طوال 74 مباراة مع سيتي خلال الفترة بين فبراير/شباط 2023 ومايو/أيار 2024.

وخلال تلك الفترة، بدا سيتي كآلة متكاملة لا تعرف التوقف، تحصد الألقاب الكبرى في عالم الكرة، لكن في غياب رودري، بدت تلك الآلة معطلة، ففي خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خاضها الفريق من دون نجم خط وسطه القوي خلال 15 شهرا، تكبد الفريق أربع هزائم.

وعندما تعرَّض رودري لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال الجولة الخامسة من موسم 2025/2024، كانت بمنزلة ضربة موجعة، وكان تأثير غيابه جليا، إذ تعرَّض سيتي لسلسلة من النتائج السلبية، تراجع خلالها في سباق الدوري، وودَّع دوري أبطال أوروبا.

ومع اقتراب نهاية الموسم، استعاد مانشستر سيتي شيئا من توازنه، محققا سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات في آخر عشر مباريات، منحته المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي.

تلك الصحوة منحت الفريق دفعة قوية قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية بأمريكا، كما أن عودة رودري، اللاعب الذي وصفه المدرب الإسباني بيب جوارديولا بأنه “لا يُعوَّض”، منح الفريق سببا أكبر للتفاؤل.

وشارك رودري في 30 دقيقة خلال فوز سيتي على الوداد البيضاوي المغربي يوم الأربعاء الماضي، وقدَّم خلالها لمحات من تمريراته التي تفرض إيقاع اللعب، وذكاءه الكروي الذي ميَّزه على أعلى المستويات.