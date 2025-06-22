مونديال الأندية.. إنتر ميلان يعبر آوراوا ريد دياموندز العنيد بأقدام أرجنتينية

بأقدام أرجنتينية، وبهدف في الوقت القاتل، خطف إنتر ميلان الإيطالي فوزا مثيرا على آوراوا ريد دياموندز الياباني 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على “لومن فيلد” بمدينة سياتل الأمريكية، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

تقدم آوراوا ريد دياموندز بهدف مبكر في الدقيقة 11، أحرزه تسويوشي واتانابي. وظل الفريق الإيطالي عاجزا عن إدراك التعادل لأكثر من ساعة كاملة، إلى أن نجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في هز شباك الفريق الياباني العنيد في الدقيقة 78، بمقصية جميلة.

وبعد التعادل ضغط “إنتر” بقوة للتعزيز، لكن صلابة دفاع الفريق الياباني ويقظة حارسه حالا دون أن يتمكن “إنتر” من إضافة الفوز. وظل التعادل قائما حتى الدقيقة الأخيرة، إلى أن نجح الشاب الأرجنتيني فالنتين كاربوني في خطف هدف الإنقاذ، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (+92) ليقود “إنتر” إلى فوز صعب وغال.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد “إنتر” إلى أربع نقاط، وبات قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دور الـ16، في حين تأكد خروج الفريق الياباني من المنافسات، بعد فشله في تحقيق أي نقاط في مباراتيه اللتين خاضهما بالمجموعة، إذ خسر مباراته الأولى أمام ريفر بليت الأرجنتيني 1-3، ثم خسر مباراته الثانية أمام “إنتر”، وستكون مباراته الأخيرة المتبقية أمام مونتيري يوم الخميس المقبل غير مؤثرة.