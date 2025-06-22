يوفنتوس يتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية بفوزه الكبير على الوداد المغربي

فاز نادي يوفنتوس الإيطالي على الوداد المغربي مساء اليوم الأحد، على ملعب لينكولن، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

جاءت البداية صادمة للوداد، بعد أن سجل عبد المنعم بوطويل هدفًا عكسيًّا في مرماه بالدقيقة السادسة، ليمنح التقدم مبكرًا ليوفنتوس.

ولم تمر سوى عشر دقائق حتى أضاف المهاجم التركي كينان يلدز الهدف الثاني لفريق “السيدة العجوز”.

وفي الدقيقة 25، نجح ثيمبينكوسي لورش، جناح الوداد، في تقليص الفارق وتسجيل هدف الفريق الوحيد، بعد تمريرة حاسمة من نور الدين أمرابط، ليمنح الجماهير أملًا في العودة.

وفي الشوط الثاني، عاد كينان يلدز ليُسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 69، قبل أن يختتم الصربي فلاهوفيتش مهرجان الأهداف بهدف رابع من علامة الجزاء في الدقيقة 94، ليقضي تمامًا على آمال الفريق المغربي.

بهذه النتيجة، يتأهل يوفنتوس رسميًّا إلى دور الـ16 من البطولة، يظل الوداد بدون أي انتصار بعد خسارة اللقاء الأول أيضًا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثنائية نظيفة، وتبقى له مباراة أخيرة أمام العين الإماراتي.

وقد يكون هناك أمل ضعيف لفريق الوداد ليحسم صعوده إلى دور الـ16 وهو أن يحقق فريق العين الإماراتي الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الثانية، وينتصر الوداد نفسه في الجولة الأخيرة على العين ومن ثم يخسر مانشستر سيتي من يوفنتوس في نفس الجولة، ليكون رصيد جميع الأندية 3 نقاط ما عدا يوفنتوس الذي يحسم صعوده بالعلامة الكاملة.