أوكلاهوما سيتي ثاندر يتوَّج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه

توَّج أوكلاهوما سيتي ثاندر موسمه الاستثنائي بالفوز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد انتصاره 103-91 على ضيفه إنديانا بيسرز في المباراة السابعة والحاسمة من سلسلة النهائي، اليوم الإثنين.

وهذا الفوز الأول للفريق باللقب بعد انتقاله من سياتل في موسم 2008-2009، والأول منذ فوزه باللقب عام 1979 تحت اسم سياتل سوبرسونيكس.

وقدَّم أوكلاهوما سيتي ثاندر انطلاقة قوية في اللقاء الختامي، إذ انتهى الربع الأول لصالحه (25-22)، قبل أن يستعيد إنديانا بيسرز توازنه ويتمكن من حسم ثاني الأرباع لمصلحته (26-22)، فانتهى بذلك الشوط الأول لصالح بيسرز (48-47).

GAME 7… CHAMPIONSHIP ON THE LINE… SGA scored 29 points and dished 12 assists to lead the Thunder to their first title in the OKC era!pic.twitter.com/NbIgdcNWyE — NBA (@NBA) June 23, 2025

وعاد الربع الثالث إلى أصحاب الأرض، بعد أن تمكَّن ثاندر من قلب الطاولة على بيسرز وحسم الربع الثالث لصالحه بفارق كبير (34-20)، ثم حافظ الفريق على تقدُّمه رغم انتفاضة بيسرز في الربع الأخير من اللقاء .

وتُوج بذلك أوكلاهوما سيتي ثاندر باللقب الأول في تاريخه بعد فوزه في سلسلة المباريات النهائية (4-3).