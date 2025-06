أوكلاهوما سيتي ثاندر يتوَّج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه

توَّج أوكلاهوما سيتي ثاندر موسمه الاستثنائي بالفوز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد انتصاره 103-91 على ضيفه إنديانا بيسرز في المباراة السابعة والحاسمة من سلسلة النهائي، اليوم الإثنين.

وهذا الفوز الأول للفريق باللقب بعد انتقاله من سياتل في موسم 2008-2009، والأول منذ فوزه باللقب عام 1979 تحت اسم سياتل سوبرسونيكس.

وقدَّم أوكلاهوما سيتي ثاندر انطلاقة قوية في اللقاء الختامي، إذ انتهى الربع الأول لصالحه (25-22)، قبل أن يستعيد إنديانا بيسرز توازنه ويتمكن من حسم ثاني الأرباع لمصلحته (26-22)، فانتهى بذلك الشوط الأول لصالح بيسرز (48-47).

GAME 7… CHAMPIONSHIP ON THE LINE…

SGA scored 29 points and dished 12 assists to lead the Thunder to their first title in the OKC era!pic.twitter.com/NbIgdcNWyE

— NBA (@NBA) June 23, 2025