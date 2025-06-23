أوكلاهوما سيتي ثاندر يتوَّج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه

أوكلاهوما سيتي ثاندر يتوَّج بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه
توَّج أوكلاهوما سيتي ثاندر موسمه الاستثنائي بالفوز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بعد انتصاره 103-91 على ضيفه إنديانا بيسرز في المباراة السابعة والحاسمة من سلسلة النهائي، اليوم الإثنين.
وهذا الفوز الأول للفريق باللقب بعد انتقاله من سياتل في موسم 2008-2009، والأول منذ فوزه باللقب عام 1979 تحت اسم سياتل سوبرسونيكس.
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وقدَّم أوكلاهوما سيتي ثاندر انطلاقة قوية في اللقاء الختامي، إذ انتهى الربع الأول لصالحه (25-22)، قبل أن يستعيد إنديانا بيسرز توازنه ويتمكن من حسم ثاني الأرباع لمصلحته (26-22)، فانتهى بذلك الشوط الأول لصالح بيسرز (48-47).
GAME 7… CHAMPIONSHIP ON THE LINE…
SGA scored 29 points and dished 12 assists to lead the Thunder to their first title in the OKC era!pic.twitter.com/NbIgdcNWyE
— NBA (@NBA) June 23, 2025
وعاد الربع الثالث إلى أصحاب الأرض، بعد أن تمكَّن ثاندر من قلب الطاولة على بيسرز وحسم الربع الثالث لصالحه بفارق كبير (34-20)، ثم حافظ الفريق على تقدُّمه رغم انتفاضة بيسرز في الربع الأخير من اللقاء .
وتُوج بذلك أوكلاهوما سيتي ثاندر باللقب الأول في تاريخه بعد فوزه في سلسلة المباريات النهائية (4-3).