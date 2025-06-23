بسداسية نظيفة.. العين الإماراتي يودع كأس العالم بخسارة ثقيلة أمام مانشستر سيتي

ودع العين الإماراتي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد خسارته الكبيرة (6-0) أمام مانشستر سيتي في الجولة الثانية من المجموعة السابعة، اليوم الاثنين.

وسجل الألماني إيلكاي غندوغان هدفا في كل شوط فيما أضاف الشاب كلاوديو إتشفيري هدفا رائعا من ركلة حرة وأحرز النرويجي إرلينغ هالاند ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لينهي الشوط بنتيجة 3-صفر.

وبالإضافة لهدف غندوغان في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من زميله برناردو سيلفا، سجل أيضا أوسكار بوب ورايان شرقي الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 84 و89 على التوالي.

وارتفع رصيد سيتي إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، متأخرا بفارق الأهداف عن يوفنتوس المتصدر الذي سحق الوداد البيضاوي المغربي 4-1، أمس الأحد.

وودع الوداد والعين البطولة مبكرا بعدما ظل رصيدهما بدون نقاط من مباراتين قبل لقاء الفريقين في الجولة الأخيرة.