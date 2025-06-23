رياضة|الولايات المتحدة

ريال مدريد يتخطى باتشوكا بثلاثية ويحقق أول انتصار في كأس العالم للأندية تحت قيادة ألونسو

Pachuca's Carlos Sanchez, in action by Real Madrid's Dani Ceballos uring the Club World Cup Group H soccer match between Real Madrid and CF Pachuca in Charlotte, N.C., Sunday, June 22, 2025. (AP Photo/Nell Redmond)
الريال يحقق انتصاره الأول تحت قيادة ألونسو
23/6/2025-|آخر تحديث: 03:25 AM (توقيت مكة)

سجل جود بيلينغهام وأردا غولر هدفين قبل نهاية الشوط الأول ليقودا ريال مدريد، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة، إلى الفوز 3-1 على باتشوكا في المباراة التي جرت بينهما ضمن المجموعة الثامنة، التي أُقيمت وسط أجواء حارة، الأحد، في تشارلوت بنورث كارولاينا.

وحسمت تسديدة فيدريكو بالبيردي على الطائر في الدقيقة 70 أول انتصار لتشابي ألونسو بعد تولّيه تدريب ريال مدريد.

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وأعادت هذه النتيجة مسيرة الفريق الإسباني في كأس العالم للأندية إلى مسارها الصحيح بعد تعادله المثير 1-1 مع الهلال السعودي في المباراة الافتتاحية، الأربعاء الماضي، وذلك على الرغم من طرد المدافع راؤول أسينسيو مبكرا.

ويستطيع ريال مدريد الذي جمع 4 نقاط حسم تأهله إلى دور 16 بفوزه أو تعادله مع رد بول سالزبورغ، الخميس المقبل، في فيلادلفيا.

وخرج الفريق المكسيكي من البطولة بعد خسارته الثانية في دور المجموعات عقب الهزيمة 2-1 أمام سالزبورغ، الأربعاء الماضي.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

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