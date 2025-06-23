كأس العالم للأندية.. سالزبورغ النمساوي يحرم الهلال السعودي من تحقيق الانتصار الأول

تألق ياسين بونو حارس الهلال السعودي في الدفاع عن مرماه وأهدر زملاؤه عددا من الفرص في التعادل السلبي مع “رد بول سالزبورغ” النمساوي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية.

وبهذا يرتفع رصيد سالزبورغ إلى 4 نقاط متساويا مع ريال مدريد في صدارة المجموعة بينما يصل الهلال إلى النقطة الثانية في المركز الثالث، فيما يتذيل باتشوكا المكسيكي الترتيب دون نقاط.

وبدأ الهلال المباراة بقوة سعيا لتحقيق انتصاره الأول في البطولة، وأطلق جواو كانسيلو تسديدة عرضية منخفضة مرت بالقرب من القائم في الدقائق الأولى.

وجاء الرد سريعا من الفريق النمساوي في الدقيقة التاسعة عندما أطلق كريم أونيسيو تسديدة من مسافة قريبة تصدى لها بونو، الذي تألق مجددا بالتصدي لتسديدة قوية من مادز بيستروب بعد 19 دقيقة من بداية المباراة.

وفي الدقيقة 21 أبعد دفاع سالزبورغ تسديدة من مسافة قريبة أطلقها ماركوس ليوناردو.

ولم يستغل الفريق السعودي هيمنته على ما تبقى من الشوط الأول ليسود التعادل السلبي قبل الاستراحة.

وبدا سالزبورغ أخطر في بداية الشوط الثاني وتصدى بونو لتسديدة قريبة المدى من أوسكار جلوخ بعد أن أخفق الدفاع في تشتيت ركلة ركنية قبل أن يبعد كاليدو كوليبالي الخطورة من على خط المرمى بعد محاولة ثانية من الفريق النمساوي من متابعة تصدي الحارس المغربي.

وفي الدقيقة 54 تصدى حارس مرمى سالزبورغ لتسديدة صاروخية أطلقها كانسيلو من الجانب الأيمن من داخل منطقة الجزاء.

ومن هجمة مرتدة سريعة انطلق مالكوم من منتصف الملعب إلى داخل منطقة جزاء سالزبورغ، لكن قراره لم يكن بالسرعة المطلوبة ومرر الكرة داخل المنطقة لتعود إليه من جديد ليطلق تسديدة منخفضة مرت بجوار القائم في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 80 تصدى حارس لتسديدة صاروخية أطلقها سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش من حدود منطقة الجزاء.