أتلتيكو مدريد يودع منافسات كأس العالم للأندية رغم فوزه على بوتافوغو

حجز بوتافوغو مقعدا له في دور الـ16 لكأس العالم للأندية رغم خسارته أمام أتلتيكو مدريد الذي سجل هدفا في اللحظات الأخيرة عن طريق أنطوان غريزمان.

ولدى كل فريق 6 نقاط، لكن بوتافوغو بطل أمريكا الجنوبية تفوق بفارق الأهداف على الفريق الإسباني، ليرافق باريس سان جيرمان لأدوار خروج المغلوب.

وكان بوتافوغو الطرف الأفضل في البداية، وأنقذ الحارس يان أوبلاك فرصة خطيرة من جيفرسون سافارينو بالدقيقة العاشرة.

ومرت تسديدة خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو بجوار القائم الأيمن قرب الاستراحة.

وسدد غريزمان في القائم الأيمن بعد ساعة من اللعب، قبل أن يتحلى المهاجم الفرنسي بالدقة قرب النهاية وأطلق ألفاريز تمريرة منخفضة وجدت غريزمان الخالي من الرقابة ليسجل هدف الفوز لفريق المدرب دييغو سيميوني قبل 3 دقائق من النهاية.