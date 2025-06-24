رياضة|فرنسا

باريس سان جيرمان يواصل عروضه القوية في كأس العالم للأندية ويعبر إلى دور الـ16

Paris Saint-Germain's Khvicha Kvaratskhelia, second left, celebrates after scoring his side's first goal during the Club World Cup Group B soccer match between Seattle Sounders and PSG in Seattle, Monday, June 23, 2025. (AP Photo/Ryan Sun)
باريس سان جيرمان يحجز بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية
24/6/2025-|آخر تحديث: 12:21 AM (توقيت مكة)

حقق باريس سان جيرمان فوزه الثاني في كأس العالم للأندية على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي 2-صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

وافتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، صاحب الأداء المميز واللافت منذ انضمامه إلى نادي العاصمة الفرنسية قادما من نابولي الإيطالي.

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بينما نجح النجم المغربي أشرف حكيمي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة من زميله برادلي باركولا.

وبهذا الفوز رفع أبناء إنريكي رصيدهم إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية ضامنين التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، بينما احتل نادي سياتل المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

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