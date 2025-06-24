باريس سان جيرمان يواصل عروضه القوية في كأس العالم للأندية ويعبر إلى دور الـ16

حقق باريس سان جيرمان فوزه الثاني في كأس العالم للأندية على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي 2-صفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

وافتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، صاحب الأداء المميز واللافت منذ انضمامه إلى نادي العاصمة الفرنسية قادما من نابولي الإيطالي.

بينما نجح النجم المغربي أشرف حكيمي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة من زميله برادلي باركولا.

وبهذا الفوز رفع أبناء إنريكي رصيدهم إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية ضامنين التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، بينما احتل نادي سياتل المركز الرابع والأخير من دون نقاط.