المحكمة العليا الإسبانية تؤيد إدانة روبياليس في قضية التحرش بلاعبة المنتخب

أيدت المحكمة العليا في إسبانيا اليوم الأربعاء حكما بإدانة الرئيس السابق للاتحاد المحلي لكرة القدم لويس روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي بعدما قبّل لاعبة المنتخب جيني إيرموسو دون رغبتها في كأس العالم 2023 في سيدني.

وجاء في الحكم أن المحكمة رفضت عدة استئنافات ضد الإدانة، مؤكدة أن روبياليس قبّل إيرموسو دون موافقتها خلال حفل توزيع الميداليات بعد فوز سيدات إسبانيا باللقب.

وتقرر تغريم روبياليس أكثر من 10000 يورو (11592 دولارا) وتبرئته من تهمة الإكراه إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين. وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بعقوبة السجن لمدة عامين ونصف العام وإعادة المحاكمة، وقرر القضاء الإسباني رفض الطلبين.

وأثارت الواقعة ردود فعل على المستوى الوطني ضد التمييز على أساس الجنس في الرياضة.

وقال روبياليس إن تصرفاته كانت مدفوعة بفرحته الكبيرة، لكن المحكمة قضت بأن ضبط النفس الذي أبداه مع لاعبات أخريات والحضور أثبت أن الواقعة كان من الممكن تجنبها.

وقالت المحكمة “بما أن تدفق المشاعر هذا لم يدفعه إلى التعبير عن فرحته بهذا الشكل الانفعالي بتقبيل اللاعبات الأخريات أو الأشخاص المرافقين في المقصورة، وضبط نفسه، فقد كان بإمكانه أن يفعل ذلك أيضا، دون عناء كبير، مع قائدة الفريق”.