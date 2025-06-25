النصر السعودي ينهي التعاقد مع مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي

أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء انفصاله عن مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي.

وقال النادي على منصة إكس “تعلن شركة نادي النصر رسميا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي مثمنين له ولطاقمه كافة الجهود التي بذلوها مع النصر ومتمنين لهم التوفيق”.

تعلن شركة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد ستيفانو بيولي. مثمنين له ولطاقمه كافة الجهود التي بذلوها مع #النصر ، ومتمنين لهم التوفيق . pic.twitter.com/kwPxWuFcBu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 25, 2025

وتعاقد النصر مع بيولي في سبتمبر/أيلول الماضي ليحل محل البرتغالي لويس كاسترو.

ولم يكشف النادي السعودي وقتها عن تفاصيل تعاقده مع المدرب الذي قاد ميلان للقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022 لكن وسائل إعلام محلية قالت إن عقد بيولي (59 عاما) سيمتد لموسمين.

وكانت هذه هي التجربة الأولى لبيولي، الذي سبق له تدريب لاتسيو وإنتر وفيورنتينا، في الشرق الأوسط.

وجاء الانفصال بعد خروج النصر من الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة واحتلال المركز الثالث في الدوري السعودي ليشارك الفريق في دوري أبطال آسيا 2 الموسم المقبل.