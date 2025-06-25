بوكا جونيورز يتعادل مع أوكلاند سيتي ويودع كأس العالم للأندية 

تعادل بوكا جونيورز 1-1 مع أوكلاند سيتي، الثلاثاء، في ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي وفشل في التأهل لدور الـ16 بكأس العالم للأندية، وذلك في مباراة توقفت لنحو 50 دقيقة بسبب الطقس العاصف.

ودخل بوكا المباراة وهو بحاجة إلى تحقيق فوز مقنع على أوكلاند سيتي، الذي كان قد تأكد خروجه من البطولة بالفعل، لتعويض فارق الأهداف السبعة مع بنفيكا، إلى جانب خسارة الفريق البرتغالي أمام بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المباراة الأخرى بالمجموعة الثالثة.

وتعادل أوكلاند سيتي بعد الاستراحة بقليل ثم تسبب الطقس في مطالبة اللاعبين بمغادرة الملعب. ومع استئناف اللعب، كان بنفيكا قد تقدم بهدف على بايرن ليتأهل في صدارة المجموعة برفقة بايرن صاحب المركز الثاني.

واحتل بوكا المركز الثالث في المجموعة بنقطتين، بفارق نقطة واحدة أمام أوكلاند سيتي.