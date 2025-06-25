كأس العالم للأندية.. تشيلسي يتأهل لدور 16 بالفوز على الترجي بثلاثية نظيفة

فاز فريق تشيلسي على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في المواجهة التي أقيمت، فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وبهذه النتيجة، ودع فريق الترجي المنافسات، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما تأهل عن المجموعة كلًا من فلامينغو المتصدر برصيد 7 نقاط، ومعه تشيلسي صاحب الوصافة برصيد 6 نقاط.

وتمكن توسين أدارابيويو وليام ديلاب من تسجيل هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول فيما أضاف ديريك جورج هدفا في الثواني الأخيرة من المباراة