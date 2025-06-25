منتخب إنجلترا يتأهل لنهائي بطولة أوروبا للشباب بعد الفوز على هولندا (فيديو)

تأهل منتخب إنجلترا لنهائي بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما لكرة القدم، المقامة في سلوفاكيا بعد الفوز 2 / 1 على هولندا في الدور قبل النهائي، اليوم الأربعاء.

سجل هارفي إيليوت نجم ليفربول هدفي المنتخب الإنجليزي في الدقيقتين 62 و85، بينما أحرز نواه أوهيو هدف هولندا الوحيد في الدقيقة 72.

وينتظر المنتخب الإنجليزي في النهائي الفائز من مواجهة فرنسا ضد ألمانيا، التي ستقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويبقى منتخب إنجلترا حامل اللقب، ويتطلع للفوز به للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1982 و1984 و2023.

أما منتخب هولندا، فقد أهدر فرصته في الفوز بالبطولة للمرة الثالثة بعد عامي 2006 و2007.

وكان المنتخب الإنجليزي بدأ مشواره في البطولة بنتائج متواضعة، حيث جمع 4 نقاط في المجموعة الأولى، وحل وصيفا للمنتخب الألماني.

وفاز منتخب إنجلترا على التشيك 3 / 1 وتعادل مع سلوفينيا بدون أهداف، وخسر أمام ألمانيا بنتيجة 1 / 2 ثم هزم إسبانيا 3 / 1 في دور الثمانية في مواجهة مكررة بين الفريقين من نهائي النسخة الماضية 2023.