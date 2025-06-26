إنتر ميلان يتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم للأندية بفوزه على ريفير بليت

سجل إنتر ميلان هدفين في آخر 18 دقيقة ليفوز على ريفر بليت 2-صفر ويتأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم للأندية لكرة القدم كمتصدر لمجموعته ويرسل الفريق الأرجنتيني إلى بلاده.

سجل فرانشيسكو إسبوزيتو الهدف الأول لإنتر بعد سبع دقائق من تقليص عدد لاعبي ريفر إلى عشرة بعد طرد لوكاس مارتينيز كوارتا.

وأضاف أليساندرو باستوني الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحصل مونتيري، الذي سحق أوراوا 4-صفر، على المركز الثاني متقدما بفارق نقطة عن ريفر.

وقال كريستيان كيفو مدرب إنتر “أنجزنا المهمة. تأهلنا إلى الدور التالي في هذه البطولة ونحن سعداء بذلك”.

وأضاف “كانت مباراة صعبة للغاية خاصة في الشوط الأول، لعب ريفربشراسة. في الشوط الثاني، سيطرنا على المباراة بشكل أفضل قليلا وبعد البطاقة الحمراء كان الأمر أسهل كثيرا بالنسبة لنا”.

كانت جماهير ريفر المحتشدة في ملعب لومن فيلد قد أشعلت الأجواء الحماسية منذ البداية واستمتعت بمباراة مثيرة شهدت الكثير من المحاولات دون أهداف حتى آخر ربع ساعة.