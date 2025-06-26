بروسيا دورتموند يتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم للأندية بالفوز على أولسان هيونداي

حقق فريق بروسيا دورتموند الفوز أمام نظيره أولسان، بهدف دون رد، على ملعب تي كيو إل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل سيفنسون هدف بروسيا دورتموند في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة يتأهل بروسيا دورتموند متصدر المجموعة برفقة فلومينينس البرازيلي الوصيف إلى دور الـ 16 بكأس العالم للأندية، بينما فشل صن داونز وأولسان هيونداي في الصعود .

وبخروج صن داونز الجنوب إفريقي تكون الأندية الإفريقية قد فشلت في التأهل إلى دور الـ 16، إذ خرج صن داونز الجنوب إفريقي، والأهلي المصري، والوداد المغربي، والترجي التونسي.