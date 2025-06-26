رسميا.. النصر السعودي يعلن تجديد عقد الأسطورة كريستيانو رونالدو (فيديو)
26/6/2025-|آخر تحديث: 04:41 PM (توقيت مكة)
أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس، استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه.
ونشر النادي عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب البرتغالي وهو يقول “النصر للأبد”.
القصـة تستمـر مع قائد النصر التاريخي …#النصر_إلى_الابد 💛 pic.twitter.com/NAVRJTvLEn
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 26, 2025
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وأرفق النادي مقطع الفيديو بتعليق “القصة تستمر مع قائد النصر التاريخي” دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وزادت التكهنات حول مستقبل اللاعب (40 عاما) الشهر الماضي عندما قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) إن مناقشات جارية بشأن مشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية رغم إخفاق النصر في التأهل للبطولة، لكنه لم يشارك في نهاية المطاف.
المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز