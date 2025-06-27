العين الإماراتي يفوز على الوداد بعد خروجهما من كأس العالم للأندية

أنهى الوداد الرياضي مشاركته في المونديال، بهزيمة أمام العين الإماراتي 1 – 2 في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أودي فيلد، بمدينة واشنطن، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وبدأ رفاق عمر السومة المباراة في جولتها الأولى بدون مقدمات، بعدما تمكنوا من افتتاح التهديف في الدقيقة الـ 4 عن طريق مايلولا، واضعا فريقه في المقدمة، ومبعثرا أوراق فلاديمير إيفيتش ولاعبيه، الذين كانوا يمنون النفس في التقدم أولا، ومن ثم البحث عن أهداف أخرى، علما أن الفريقين معا يبحثان عن انتصارهما الأول في البطولة.

وفي الوقت الذي كانت الجولة الأولى تتجه للنهاية، تمكن رفاق سفيان رحيمي من إحراز التعادل في الوقت بدل الضائع بفضل لابا كودجو من ضربة جزاء، منهيا بذلك الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وتمكن العين الإماراتي من إضافة الهدف الثاني مع بداية الجولة الثانية، عن طريق اللاعب أليخاندرو كاكو في الدقيقة 51.