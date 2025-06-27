الهلال السعودي يسجل مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية

كتب الهلال التاريخ في كأس العالم للأندية 2025 بعد تأهله المستحق إلى دور الـ16 لمونديال الأندية بأمريكا، في إنجاز سعودي وعربي وآسيوي.

وتأهل الهلال بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد ليحل في وصافة المجموعة الثامنة ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي الإنجليزي فجر الثلاثاء المقبل.

وجاء تأهل الهلال ليسجل أرقاما للتاريخ، بعدما أصبح أول فريق عربي يتأهل إلى دور الـ16 لكأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

كما أصبح الهلال أول فريق آسيوي يتأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة، بجانب أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا والأمريكيتين الذي يلعب في دور الـ16.

ما أسهل الكلام، وما أصعب "سالم" 🤷‍♂️ "التورنيدو" رجل مباراة الليلة 🤩👏 pic.twitter.com/6VqTEmuWsJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 27, 2025

وأصبح سالم الدوسري “هداف العرب” التاريخي في كأس العالم للأندية برصيد 5 أهداف.

وتجاوز إبداع سالم الدوسري الحدود والخطوط الاعتيادية، فقد تألق أيضاً في كأس العالم للأندية بنسخها المختلفة، بعدما شارك مع الهلال في بطولة 2019، وسجل هدفاً واحداً في مباراة نصف النهائي أمام فلامنغو رغم الخسارة 1-3. ثم عاد وفعلها في 2021 أمام العين الإماراتي خلال مواجهة انتهت 6-1، قبل الخروج على يد تشلسي، ليظهر بعدها بهدفين أمام فلامنغو في نصف النهائي عام 2022، وصولاً إلى نسخة 2025 بشكلها الجديد، حين سجل فجر الجمعة في شباك باتشوكا، ليصبح بالتالي أكثر لاعب عربي تسجيلاً في نهائيات مونديال الأندية (5)، متفوقاً على المصري محمد أبو تريكة (4) من الأهلي، وحسين الشحات (4)، مع العلم أنّه يمتلك فرصة مضاعفة عدد الأهداف رغم صعوبة المهمة أمام السيتي.

ويعتبر نادي الهلال السعودي هو الفريق العربي والآسيوي الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة في دور المجموعات.