الهلال يعبر للدور الـ16 بكأس العالم للأندية بالفوز على باتشوكا بهدفين

أصبح الهلال السعودي الفريق العربي الوحيد الذي يتأهل إلى دور الـ16 في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين.

وبعد محاولات عدة غير مكتملة، تمكن سالم الدوسري من افتتاح التسجيل للهلال بتسديدة من فوق الحارس إثر تمريرة من ناصر الدوسري في الدقيقة 22.

في اللحظات الأخيرة من اللقاء، أسفرت هجمات الهلال المرتدة المتتالية هدفا ثانيا عبر ماركوس ليوناردو، بعدما راوغ حارس باتشوكا وسدد الكرة في المرمى.

وهذا هو الفوز الأول للنادي السعودي مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي منذ انتقاله إليه في 5 يونيو/حزيران الجاري قادما من إنتر ميلان الإيطالي، بعدما تعادل في أول مباراتين مع ريال مدريد الإسباني وسالزبورغ النمساوي.

واحتل أبناء إنزاغي المركز الثاني بخمس نقاط خلف النادي الملكي، ضاربا موعدا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن النهائي، بينما سيلعب الفريق الملكي مع يوفنتوس الإيطالي.

وهذا الفوز الرابع للهلال في مشاركته الرابعة بمونديال الأندية، مقابل 4 تعادلات و4 خسارات.