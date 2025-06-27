ريال مدريد يفوز على سالزبورغ ويتأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم للأندية

سجل فينيسيوس جونيور هدفًا وصنع آخر، ليقود ريال مدريد للفوز 3-صفر على ريد بول سالزبورغ النمساوي، ليضمن صدارة المجموعة الثامنة ويتأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

افتتح فينيسيوس التسجيل في الدقيقة 40 بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يُحوّل تمريرة حاسمة في الوقت بدل الضائع قبل الاستراحة إلى فيديريكو فالفيردي الذي وضعها في الشباك من مسافة قريبة.

وواصل ريال مدريد هيمنته بعد الاستراحة، لكن غونزالو غارسيا لم يُسجل إلا في الدقيقة 84.

بهذا يتصدر الفريق الإسباني المجموعة الثامنة بسبع نقاط، متقدمًا بنقطتين على الهلال.

وودع سالزبورغ، الذي جمع أربع نقاط، وباتشوكا، الذي لم يسجل أي نقطة، البطولة.

وسيواجه ريال مدريد، يوفنتوس الإيطالي وصيف المجموعة السابعة، الثلاثاء المقبل، بينما يواجه الهلال مانشستر سيتي، الاثنين القادم.