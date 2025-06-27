مانشستر سيتي يسحق يوفنتوس بخماسية في كأس العالم للأندية

تغلّب مانشستر سيتي على يوفنتوس الإيطالي 5-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من جيرمي دوكو وبيير كالولو هدف في مرماه وإيرلينغ هالاند وفيل فودين وسافينيو في الدقائق 9 – 26 – 52 – 69 – 76، بينما سجل هدفي يوفينتوس كل من تيون كوبمينرس ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين 11 – 84.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 6.

وينتظر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة لمواجهته في دور الـ16، بينما ينتظر يوفنتوس متصدر المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد والهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد سالزبورج.