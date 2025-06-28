أبرز إحصاءات وأرقام دور المجموعات في كأس العالم للأندية

اختُتمت مرحلة المجموعات في كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، وسط حضور جماهيري متواضع، إذ بقي أكثر من مليون مقعد شاغرا.

ومع انتقال البطولة إلى مرحلة خروج المغلوب، تبدو المواجهات وكأنها نسخة مصغرة من دوري أبطال أوروبا، بتأهل 9 أندية أوروبية إلى دور الـ16، إلى جانب 4 فرق برازيلية، وفريق واحد من كل من الولايات المتحدة والمكسيك والسعودية.

أكثر المباريات حضورا في كأس العالم للأندية:

باريس سان جيرمان × أتلتيكو مدريد – حضرها 80619 مشجعا.

الهلال السعودي × ريال مدريد – سجلت المباراة 62415 مشجعا.

إنتر ميامي × الأهلي المصري – تابعها من المدرجات 60927 مشجعا.

أرقام كأس العالم للأندية بعد انتهاء مرحلة المجموعات

169

169 ثانية هي الفاصل الزمني بين الأهداف الثلاثة التي شهدها الشوط الثاني من المباراة المثيرة بين بورتو والأهلي، التي انتهت بنتيجة 4-4. إذ أدرك ويليام جوميز التعادل لصالح بورتو، قبل أن يعيد وسام أبو علي التقدم للأهلي، ثم عادل سامو أغيهوا النتيجة مجددا لفريقه.

80

استحوذ إنتر ميلان على الكرة بنسبة مذهلة بلغت 80% ضد أوراوا ريد دايموندز. ويأتي مانشستر سيتي بعده بنسبة 74% أمام يوفنتوس. أما أفضل معدل استحواذ في ثلاث مباريات فكان من نصيب بايرن ميونيخ وسيتي بنسبة 71%، يليهما باريس سان جيرمان بـ70%. في المقابل، نجحت ثلاثة فرق في التأهل رغم امتلاكها نسب استحواذ أقل من 50%: فلومينينسي (49%) بالميراس (45%) وبوتافوغو (38%).

67

تسلَّم لوكاس ريبيرو الكرة على بُعد 67 ياردة من المرمى، وانطلق بها دون أن يفقدها، ليسجل هدفا رائعا يجعله من أبرز المرشحين لجائزة أفضل هدف في البطولة، وذلك لصالح ماميلودي صن داونز في مرمى بوروسيا دورتموند.

28

حارس فلومينينسي فابيو مدَّد رقمه القياسي لأطول فترة بين مشاركتين في بطولات FIFA إلى 28 سنة. الحارس البالغ من العمر 44 عاما تألق مع البرازيل في كأس العالم تحت 17 عاما 1997 بجانب رونالدينيو، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين من أصل ثلاث.

22

اللافت أن مباراة أوكلاند سيتي أمام بوكا جونيورز شهدت 22 ركلة ركنية، منها 20 لصالح الفريق الأرجنتيني. وجاءت في المرتبة التالية مباراتا فلومينينسي ضد أولسان، وسالزبورغ ضد الهلال، إذ شهدت كل مواجهة منهما 17 ركلة ركنية.

18

سجل كل من أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي، نجما منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم تحت 17 عاما في 2007، أهدافا في البطولة الحالية مع بنفيكا وإنتر ميامي على التوالي، ويأتي ذلك بعد 18 عاما عن أول أهدافهما في بطولات FIFA.

16

كان ماتيس ألبرت، جناح بوروسيا دورتموند، أصغر لاعب يشارك في البطولة بعمر 16 عاما و27 يوما خلال مواجهة فريقه أمام فلومينينسي. ومن المفارقات أنه لعب ضد أكبر لاعب سنا في البطولة، الحارس فابيو البالغ من العمر 44 عاما. أما رودريغو مورا، لاعب بورتو، فكان أصغر من سجل هدفا في البطولة بعمر 18 عاما و49 يوما، في حين كان سيرخيو راموس، مدافع مونتيري البالغ من العمر 39 عاما، أكبر مُسجل.

13

سجل مانشستر سيتي 13 هدفا، وهو رقم قياسي. يليه بايرن ميونيخ ويوفنتوس برصيد 12 و11 هدفا على التوالي. وكان مانشستر سيتي متأخرا بفارق ثمانية أهداف عن البافاري بعد الجولة الأولى، لكنه أصبح الفريق الوحيد الذي تأهل من دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

12

أكمل مايكل أوليز، لاعب بايرن ميونيخ، وديزاير دوي، لاعب باريس سان جيرمان، أعلى عدد من المراوغات الناجحة في البطولة، إذ أتم كل منهما 12 مراوغة. وجاء ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في المركز الثاني بـ10 مراوغات ناجحة.

6

نجحت 6 فرق في قلب تأخرها إلى فوز خلال البطولة: إنتر ميامي أمام بورتو، فلامنغو ضد تشيلسي، بوروسيا دورتموند أمام ماميلودي صن داونز، فلومينينسي ضد أولسان، إنتر ميلان أمام أوراوا ريد دايموندز، والعين أمام الوداد.

4

سجل أربعة لاعبين أهدافا من ركلات حرة مباشرة، هم: برايان جونزاليس مع باتشوكا ضد سالزبورغ، ليونيل ميسي مع إنتر ميامي ضد بورتو، جون أرياس مع فلومينينسي ضد أولسان، وكلاوديو إيتشيفيري مع مانشستر سيتي ضد العين.

3

يتصدر سباق جائزة هداف البطولة كل من مايكل أوليز (بايرن ميونيخ)، كينان يلديز (يوفنتوس)، جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، وسام أبو علي (الأهلي)، وأنخيل دي ماريا (بنفيكا)، برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم. ويُعَد موسيالا وأبو علي اللاعبَين الوحيدَين اللذين أحرزا ثلاثية (هاتريك)، إذ تمكن موسيالا من تسجيل أهدافه الثلاثة في 17 دقيقة فقط خلال مباراته ضد أوكلاند سيتي.

2

حصل 4 لاعبين من أندية برازيلية على جائزة أفضل لاعب في المباراة، مرتين، وهم: جناح بالميراس إستيفاو، مهاجم بوتافوغو إيغور جيسوس، لاعب وسط فلامنغو جيورجيان دي أراسكايتا، وصانع ألعاب فلومينينسي جون أرياس.