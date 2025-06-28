بالميراس وبوتافوجو ينقلان الصراع الشرس في البرازيل إلى الساحة العالمية

عادة ما تشهد البرازيل توارث الصراعات الشرسة بين فرق كرة القدم عبر الأجيال، والآن يتأهب بوتافوغو وبالميراس لإضافة فصل جديد إلى منافسة جديدة مشتعلة في البرازيل عندما يلتقيان، اليوم السبت، في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بالولايات المتحدة.

وشهد الصراع بين الفريقين، الذي اندلع منذ 2023، العديد من التحولات المثيرة داخل الملاعب وخارجها.

وكان بالميراس، بقيادة اللاعب الشاب إندريك، حوّل تأخره بثلاثة أهداف إلى الفوز 4-3 على بوتافوغو، وهو ما شكل بداية لانهيار أسفر عن فقدان بوتافوغو لتفوّق في صدارة الدوري البرازيلي بفارق كان يبدو غير قابل للتلاشي.

وتقدم بالميراس حينذاك حتى انتزع اللقب، وتصاعدت حالة التوتر بين الجانبين حتى وصلت إلى تبادل للكلمات الحادة بين مسؤولي الناديين.

ووصفت ليلى بيريرا رئيسة نادي بالميراس، الأمريكي جون تكستور مالك بوتافوغو بأنه “أحمق”، ويجب “حظره في كرة القدم البرازيلية”، بعد أن زعم وجود محاباة تحكيمية لصالح المنافس الجديد للفريق على اللقب.

🐷 #DiaDePalmeiras

⚽ Palmeiras x Botafogo

🏆 Copa do Mundo de Clubes da FIFA

🏟 Lincoln Financial Field

⏰ 13h

📺 TV Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

📰 https://t.co/kueI4XtSEK https://t.co/nj8Kw7KSH5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 28, 2025

ورغم حقيقة أن الناديين ينتميان لمدينتين مختلفتين، إذ إن بالميراس ينتمي لساو باولو بينما ينتمي بوتافوجو لريو دي جانيرو، فقد حملت مواجهاتهما منذ ذلك الحين إثارة وندية تجاوزتا الصراع التقليدي بين أندية المدينة الواحدة في البرازيل.

وعلى النقيض من الصراعات التي تعود إلى قرن من الزمان بين فلامنجو وفلومينيسي أو بين أتليتيكو وكروزيرو، فإن هذا الصراع بين فريقي المدينتين أصبح بمثابة أمر يدعو للترقب بشغف وقلق أيضا، إذ تحمل أي مواجهة بينهما مخاوف متزايدة.

وبعد الانهيار الدرامي لطموح بوتافوغو في المنافسة على اللقب عام 2023، ثأر الفريق في الموسم التالي، وأطاح بفريق بالميراس من دور الـ16 ببطولة كأس ليبرتادوريس، ومضى قدما حتى أحرز اللقب.

وفي نهاية العام، التقى الفريقان مجددا في مواجهة حاسمة للقب الدوري البرازيلي على ملعب بالميراس، وفاز بوتافوغو مجددا ليحقق ثنائية بإحراز اللقب المحلي واللقب القاري.

ولم يخسر بوتافوغو أمام بالميراس في 5 مباريات منذ تلك الهزيمة المؤلمة التي شهدها عام 2023، لكن مباراة اليوم تحمل لحظة حاسمة أخرى في صراع بات، كما يرى معلقون محليون، أكثر من مجرد منافسة كروية.

🔥 #DiaDeFogo 🔥 📅 Hoje

⌚️ 13h

🏟 Lincoln Financial Field

🌎 @FIFACWC

🆚 Palmeiras x Botafogo

📺 DAZN, Globo, SporTV e CazéTV

🎙️Pré-jogo, narração e pós-jogo na Botafogo TV#VamosBOTAFOGO #FIFACWC #TakeItToTheWorld 📲 Todos os jogos do Glorioso no app DAZN, grátis.… pic.twitter.com/aACzKF3xDF — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 28, 2025

وقال أليكس تيليس مدافع بوتافوغو للصحفيين “من الرائع رؤية فريقين برازيليين يواجهان بعضهما البعض في كأس العالم، وكذلك رؤية تأهل جميع الفرق البرازيلية الأربعة (المشاركة في كأس العالم إلى للدور الثاني)”.

ويُنتظر أن تكتب مباراة دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية فصلا جديدا في هذا الصراع الشرس والمثير لكل الجماهير البرازيلية.