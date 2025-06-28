بالميراس يتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم للأندية بعد مباراة ماراثونية

قص بالميراس شريط المتأهلين إلى دور الثمانية في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بفوز صعب على منافسه المحلي بوتافوغو بنتيجة (1-0)، اليوم السبت، بعد مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وانتهى اللقاء، الذي أقيم في حرارة الصيف الشديدة في فيلادلفيا، بالتعادل السلبي بعد 90 دقيقة من اللعب الحذر والمتوتر. وفي الدقيقة 100، كان باولينيو هو صاحب اللحظة الحاسمة، حين انطلق من الجهة اليمنى، وراوغ مدافعين، ثم سدد كرة منخفضة في الزاوية السفلى، بعيدة عن متناول حارس مرمى بوتافوغو، محرزا هدف اللقاء الوحيد.

وأكمل بالميراس اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد جوستافو جوميز قائد الفريق الذي حصل على بطاقة صفراء ثانية.

وسيلتقي بالميراس في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة بنفيكا البرتغالي ضد تشيلسي الإنجليزي.