رونالدو يكشف سبب تجديد تعاقده مع النصر وخططه القادمة في السعودية

قال كريستيانو رونالدو إنه اتخذ خطوة تجديد عقده مع النصر لرغبته في التتويج بلقب مهم مع النادي المنتمي إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، موضحا أنه رفض فكرة اللعب في كأس العالم للأندية حتى يكون في أتم الجاهزية خلال الموسم المقبل.

وأعلن النصر، يوم الخميس، أن قائد البرتغال جدَّد عقده حتى 2027 ليستمر في صفوفه إلى ما بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ42.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025