إنجلترا تهزم ألمانيا وتتوج بكأس أمم أوروبا للشباب للمرة الثانية تواليا

نجح منتخب إنجلترا في الدفاع لقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما بعد فوزه على نظيره الألماني 3-2 في نهائي البطولة في سلوفاكيا، مساء السبت.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي، حسم خلاله منتخب الأسود الثلاثة الفوز بهدف جوناثان رو.

وبدا أن منتخب إنجلترا في طريقه للخروج بفوز عريض أمام الماكينات الألمانية، بعد تقدمه بهدفين في أول 25 دقيقة، إذ افتتح هارفي إليوت التسجيل في الدقيقة الخامسة ثم أضاف أوماري هوتشينسون الهدف الثاني في الدقيقة 25.

لكن منتخب ألمانيا أحيا آماله بهدف في الرمق الأخير من الشوط الأول، بواسطة نيلسون فيبر ثم أدرك بول نيبل التعادل للماكينات في الدقيقة 61.

ولم يحدث أي جديد في أخر نصف ساعة من اللقاء ليتم التمديد لوقت إضافي، سجل خلاله رو هدف الفوز والتتويج لإنجلترا في الدقيقة 92.

ويتصدر منتخبا إسبانيا وإيطاليا قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد خمسة ألقاب لكل منهما، فيما تحل إنجلترا في المركز الثالث برصيد أربعة ألقاب في أعوام 1982 و1984 و2023 و2025، فيما توقف رصيد ألمانيا عند ثلاثة ألقاب جمعتها في أعوام 2009 و2017 و2021.